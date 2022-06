Imperia: sabato prossimo al Museo Navale torna l'atteso appuntamento con 'Sulla rotta dei delfini'

Torna finalmente l’attesissimo appuntamento con l’incontro ‘Sulla Rotta dei Delfini’, organizzato da ‘Delfini del Ponente’, con il patrocinio del Comune, dello Yacht Club Imperia e con la partecipazione della Guardia Costiera.

L’appuntamento è per sabato alle 18, nella straordinaria cornice dell'Auditorium del nuovo Museo Navale di Imperia (ingresso Calata Anselmi). Ingresso libero e gratuito.

In questi anni di pandemia e di relative difficoltà, l’associazione Delfini del Ponente non ha mai smesso di monitorare attentamente il nostro preziosissimo mare. Ogni giorno di monitoraggio, i biologi e i ricercatori, hanno raccolto dati, effettuato attività di foto-identificazione e controllato lo stato di salute del Mar Ligure di Ponente, inserito nel Santuario Pelagos, e dei suoi abitanti più preziosi: i delfini tursiopi. Tante sono state inoltre le collaborazioni con altri centri di ricerca e istituzioni con l’obiettivo di accrescere le conoscenze di questi splendidi cetacei sempre più minacciati dalle attività umane.

La conferenza “Sulla Rotta dei Delfini” prevede due interventi:

● ore 18:00 - Saluto delle autorità

● ore 18:15 - Intervento del Dottor Davide Ascheri, biologo e Presidente dell’Associazione Delfini del Ponente APS. Si discuterà in merito ad alcune scoperte recenti e si aggiorneranno i presenti sulle attività di ricerca effettuate sui delfini tursiopi che popolano le acque costiere antistanti Imperia.

● ore 18:45 - Intervento della Capitaneria di Porto di Imperia in merito al ruolo svolto dal Corpo nel proteggere e salvaguardare l’ambiente e gli ecosistemi marini. Verranno inoltre effettuati alcuni esempi di interventi e di soccorsi realizzati proprio in quest’ottica dal comando di Imperia.

L’importanza di questo appuntamento di sensibilizzazione ambientale è quindi evidente. Sarà l’occasione per conoscere meglio il nostro mare ed i simpatici abitanti che lo popolano come delfini o tartarughe. Solo aumentando le nostre conoscenze possiamo infatti rispettare e proteggere questo fondamentale ambiente. L’associazione Delfini del Ponente APS, è pronta ad accogliere tutti i partecipanti e a rispondere a tutte le curiosità dei più piccoli.

Al termine della conferenza sarà poi possibile, previo acquisto del biglietto, visitare il nuovo Museo Navale di Imperia fino alle 22:30.