Imperia: nel weekend all'Oratorio dell'Assunta la mostra di Serenella Sossi invitata dal circolo 'Belgrano'

Serenella Sossi è stata invitata dal Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia ad allestire una mostra di suoi quadri all’Oratorio dell’Assunta, in occasione della ‘Festa della Bandiera Argentina’.

L’evento, ormai alla sua 35a edizione, voluto per suggellare il gemellaggio tra la città di Rosario e la località ligure, in onore del Generale Manuel Belgrano, importante personaggio politico e militare argentino, le cui origini paterne sono proprio di Costa d’Oneglia. E’ stato organizzato in concomitanza con la ‘Notte bianca’ di sabato prossimo.

‘Il mare che divide – il mare che unisce’ è il titolo scelto per la mostra, dedicata agli emigranti che hanno lasciato il loro paese e solcato i mari, per ricostruire per sé e per i propri figli, una vita in terre sconosciute. ‘Cielo/mare e luna’ è la tematica predominante dei dipinti esposti in questo contesto dall’artista pittrice e scultrice, realizzatrice della ‘Forma Sirena’, la scultura monumentale in bronzo installata un anno fa, sul molo di Imperia Oneglia.

La mostra di Serenella Sossi è visitabile sabato dalle 17 e domenica dalle 17 alle 19.