“Allium ridens” la mostra del cartoonist Tiziano Riverso dedicata all’Aglio di Vessalico.

Nel ricco programma della festa dedicata all’Aglio di Vessalico organizzata dal comune con il patrocinio di Regione Liguria e Unione dei comuni Alta Valle Arroscia, ci sarà anche spazio per l’umorismo con la presenza per tutta la durata della manifestazione del cartoonist Tiziano Riverso.

Il noto disegnatore ha realizzato in collaborazione con la CNA di Imperia una mostra dal titolo “Allium ridens”, che si compone di 20 pannelli dedicati all’Aglio di Vessalico e di cui si raccontano proprietà, caratteristiche e curiosità con ironia e simpatia.

In alegato il programma completo della festa.

La mostra sarà inaugurata venerdì prossimo alle ore 18.00 nei locali dell’ex tribunale del paese della valle Arroscia che lega il suo nome al delizioso aglio, che dal 1760 viene festeggiato con una fiera che si tiene il 2 luglio. La Fiera nel tempo si è evoluta e non si limita più a essere una vetrina per la vendita di aglio, ma vuole diffonderne la conoscenza a livello culturale, storico, enogastronomico e nutrizionale.

Tiziano Riverso sarà presente anche nelle giornate del sabato e della domenica e realizzerà in diretta caricature umoristiche.

“Ogni volta che mi imbatto in un paese dell'entroterra ligure scopro un mondo – spiega Tiziano Riverso - Vessalico è un'altra sorpresa, e la sorpresa principale non è l'aglio, ma la tenacia dei suoi cittadini, che hanno saputo riscoprire una risorsa naturale, come questo bulbo antichissimo, che si stava perdendo. Certo, la montagna, la terra, il mare, la cura e la pazienza, sono fondamentali perché questo prodotto sia un'eccellenza, ma a consolidare tutto questo c'è l'amore dei Vessalichesi, orgogliosi di aver rivalutato l'aglio”.

Tiziano Riverso, nato a Busto Arsizio, cartoonist che spazia: fumetto; vignette satiriche e di costume; illustrazioni. Ha pubblicato e pubblica per svariate testate nazionali e locali di quotidiani e periodici. Ha collaborato e collabora con i comici di Zelig, curandone le illustrazioni per i loro libri [Flavio Oreglio, Leonardo Manera; Ale e Franz…]

Autore e curatore di vari volumi [Mondadori, Rizzoli, Bompiani, Feltrinelli e Kovalski; …] collabora con diversi giornalisti [Sergio Negri, Paola Gasman, Eleonora Vallone e Veronica De Laurentis]. Con Sara Magnoli, giornalista e scrittrice, cura la collana di libri gialli per ragazzi di Giacomo Morandi editore e contemporaneamente, per le scolaresche, impartisce lezioni che indagano dal Giallo alla Fiaba al Fumetto.

Presente per 14 anni al Festival di Sanremo con mostre, caricature, disegni e vignette – continua a collaborare con il giornalista Claudio Porchia, illustrando anche libri enogastronomici. Con la Giornalista Chiara Milani – da tre anni – interviene attivamente nel programma di Varese diamo i numeri [canale 16 del digitale terrestre].