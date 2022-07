Climatizzazione: i condizionatori daikin si confermano tra i più richiesti del momento

Sempre più spesso la ricerca dei condizionatori con il miglior rapporto qualità-prezzo viene condotta sul web, per merito dei numerosi vantaggi offerti dai canali di vendita online.

A questo proposito, è interessante notare come tra i dispositivi più richiesti del momento si vi siano quelli a marchio Daikin, in quanto sono in grado di offrire performance elevate e tecnologie innovative, con cui beneficiare di un risparmio energetico piuttosto importante. Del resto, si tratta di modelli con una classe energetica A o superiore.

Il design, poi, è curato fin nei minimi dettagli affinché ogni dispositivo si adatti anche alle esigenze di arredo più svariate, mentre per quanto riguarda le tonalità, si va dal classico bianco al moderno total black.

Le proposte attualmente in commercio, quindi, sono ampie e variegate. Per individuare il modello più adatto alle tue necessità, scegli i condizionatori Daikin su Climamarket.it, e-commerce specializzato dov’è possibile analizzare nel dettaglio caratteristiche tecniche, funzionalità e optional di tutte le proposte disponibili.



Come scegliere un condizionatore Daikin

Per trovare il dispositivo più adatto all’ambiente in cui dovrà essere installato è bene innanzitutto verificare alcune caratteristiche.

In fase di scelta, oltre a valutare la potenza, che va da 7000 a 24000 BTU, si potrà prendere in considerazione la presenza di uno o più motori.

Ad esempio, l’opzione multi-split con un unico motore, consente di avere fino a 5 unità interne anche con potenze diverse per sopperire, alternativamente o in contemporanea, alle diverse esigenze di ogni stanza.

Condizionatori Daikin: dalla serie Emura alla Ururu Sarara

Daikin propone modelli diversi nell'ambito del suo marchio: ad esempio, la serie Emura non ha solo le funzionalità più moderne e innovative, ma ha split aerodinamici ed eleganti anche in silver. La Perfera, invece, consente di scegliere versioni a parete o a pavimento per gli spazi più ridotti.

Vi è poi la linea Sensira, compatta e dalle linee morbide, così silenziosa da essere una delle più usate nelle strutture ricettive; lo Stylish, che ha rifiniture uniche nel loro genere per un impatto estetico di sicuro interesse; e, infine, la Ururu Sarara, che è in grado di gestire l'umidità esterna per bilanciare quella interna.

Tutti hanno, indistintamente, la fondamentale tecnologia inverter, che riduce al minimo i consumi e la potenza nel momento in cui si raggiunge la temperatura desiderata.



Le funzionalità più all’avanguardia dei condizionatori Daikin

La gestione dei climatizzatori Daikin passa sempre più spesso per la connessione wi-fi con app integrata per potersi connettere fuori casa con il proprio dispositivo mobile e intervenire sulle funzionalità, ma anche per mezzo di dispositivi vocali quali Alexa o Google Home.

Le funzionalità Silent e Notturna consentono una maggiore silenziosità, mentre con il Timer si può regolare accensione, spegnimento e temperatura sia nell'arco delle 24 ore che di un'intera settimana. Molto interessante è anche la funzione Comfort, che regola il getto d'aria perché non arrivi direttamente sulle persone.

I condizionatori Daikin hanno anche la riaccensione automatica che li riattiva in caso di interruzione momentanea di energia elettrica; quella di Massima potenza per riscaldare o raffrescare più rapidamente una stanza; e quella Eco per un risparmio energetico che si assesta intorno al 30%.

Molto interessante è anche l'optional che, grazie a dei sensori, rileva l'assenza di persone e attiva in automatico la funzione Stand by e di risparmio energetico. Grazie all'Autodiagnosi possono essere individuati subito eventuali anomalie, mentre con i filtri di ultima generazione si avrà la certezza di respirare sempre aria pulita, priva di muffe, polveri e allergeni: tra i materiali più impiegati, troviamo il titanio e l'apatite.

La garanzia di molti di questi dispositivi arriva a 4 anni ed è possibile acquistarli anche con gli incentivi proposti dallo Stato, usufruendo bonus come lo sconto in fattura e il recupero del credito d'imposta.