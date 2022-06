Sanremo: svincolo Aurelia Bis a San Martino, Donzella “Sto attendendo una risposta dall’Autostrada dei Fiori” (Video)

La prosecuzione dell’Aurelia Bis a Ponente e la costruzione dello svincolo di San Martino in direzione Ponente-Levante tornano di strettissima attualità.

L’argomento è entrato nuovamente nel dibattito del consiglio comunale grazie all’interpellanza presentata dal consigliere di opposizione Andrea Artioli che ha chiesto lumi all’amministrazione in merito alle interlocuzioni con le varie istituzioni per portare avanti il lungo e articolato iter.

“Sono stati stanziati 8 milioni di euro per la prosecuzione fino a Ventimiglia ed è stato individuato il commissario per il tratto che va dal Borgo sino a Pian di Poma - ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - per lo svincolo di San Martino da Ponente verso Levante ho scritto al presidente di Autostrada dei Fiori Enrico Lupi, abbiamo fatto un incontro a Sanremo e gli ho rappresentato le motivazioni per l’importanza del progetto. La nostra città è congestionata”.

“All’incontro mi ha richiesto una relazione sull’opera, mi sono confrontato con i consiglieri Trucco e Robaldo e gli ho tratteggiato i lavori e i protagonisti di questo incontro a partire dalla missione a Roma con Anas il 10 gennaio del 2018 alla riunione a Sanremo il 30 dello stesso mese - ha aggiunto Donzella - l’ingegnere presente ci disse che avrebbe provveduto come Anas a inviare al Ministero i documenti affinché potesse, dopo un vaglio e un approfondimento, inviarli nuovamente ad Autostrada dei Fiori. La Regione nel 2020 disse che doveva esserci questa trasmissione di documenti e io ho messo nero su bianco. Sto attendendo una risposta di Autostrada dei Fiori alla mia seconda lettera”.

Il confronto in consiglio comunale