Sanremo potenzia la squadra della Polizia Locale: cinque agenti a tempo indeterminato e 13 stagionali in arrivo

L’amministrazione Biancheri prosegue nel proprio piano di potenziamento della Polizia Locale, una squadra che negli ultimi anni ha visto diverse assunzioni e un turn over più efficace per sostituire gli agenti andati in pensione.



Nelle ultime settimane palazzo Bellevue ha ufficializzato l’assunzione di cinque nuovi agenti a tempo pieno e indeterminato, nuovi elementi a completa disposizione del comando. Si tratta di: Edmondo Correddu, Luca Frediani, Aldo Riva, Rosalba Lambruschi e Yuri Marchetto. Due degli agenti erano previsti come nuove assunzioni, gli altri tre vanno a sostituire un pensionamento e due trasferiti in un altro Comune.

“I due vigili previsti per il 2022 erano stati tolti dal piano delle assunzioni, mi sono impegnato per farli inserire nuovamente - commenta il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande - è vero che ci sono note problematiche di bilancio, ma la Polizia Locale ha avuto numerose perdite e vogliamo mantenere”.

Il piano di potenziamento passa anche dalle assunzioni stagionali. Il comando matuziano ha previsto otto innesti a tempo determinato: cinque agenti sono arrivati a marzo grazie ai finanziamenti del Ministero, mentre da giugno a settembre palazzo Bellevue ne avrà a disposizione otto pagati con i fondi previsti per gli stagionali; infine da settembre ne arriveranno altri cinque sempre grazie ai finanziamenti ministeriali.