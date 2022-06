Sabato scattano i saldi anche nella nostra provincia: più aspettative sui francesi che sui turisti piemontesi e lombardi

Scattano sabato prossimo i saldi nella nostra provincia (e regione ovviamente) e le aspettative degli operatori del commercio sono sempre le stesse anche se, per fortuna, quest’anno le vendite sono decisamente migliorate rispetto ai due anni di pandemia, conditi da chiusure e problemi di vario genere.

Dopo i primi mesi del 2022 e un buon inizio di giugno, nella seconda metà del mese c’è stato un calo generalizzato, sia per l’attesa dei clienti italiani dei saldi stessi e per l’inizio anticipato (al 22 giugno) delle vendite promozionali in Francia. I saldi in Costa Azzurra, a dir la verità inizieranno il 6 luglio, ma molti clienti transalpini hanno chiesto gli sconti ai negozianti italiani, ‘barando’ un po’ sulle vendite a prezzi ribassati oltralpe. Qualche problema è stato dettato anche dagli sconti ‘interni’ prima dei saldi, ma si tratta di situazioni ben conosciute relative a una deregulation costante.

Sicuramente il settore del commercio nella nostra provincia è ‘dipendente’ dai turisti francesi, visto che quelli piemontesi e lombardi stanno sempre più ‘virando’ su altri lidi a causa dei noti problemi dell’autostrada dove, nonostante i fermi dei lavori, è sempre più difficile arrivare fino al confine di Stato. Anche i proprietari delle seconde case tendono a scegliere altre località, visto che per arrivare in zona ci vogliono 4 o 5 ore dai centri urbani più grandi del Nord-Ovest.

Una ‘dipendenza’ turistica e commerciale della Costa Azzurra che si confermerà anche per i saldi e per le vacanze estive, con un aeroporto di Nizza che dovrebbe essere maggiormente sfruttato con collegamenti, in particolare con pullman che garantirebbero più arrivi anche nelle nostra provincia.

“Nei primi quattro mesi – ha detto l’esponente di Federmoda a Sanremo, Antonio Fontanelli – abbiamo finalmente lavorato e tutto è andato molto meglio del 2020 e 2021. Situazione analoga per i primi 15 giorni di giugno mentre nella seconda parte siamo nuovamente andati indietro per l’assenza dei clienti italiani, che devono fare i conti con le code in autostrada. I saldi servono anche se, con le spese che aumentano, lo sconto medio incide sulle attività. Non dimentichiamo che non è assolutamente un ‘furto’ vendere il prodotto degli anni scorsi. Perché gli sconti sul nuovo non possono essere superiori al 20%”.

La speranza dei commercianti ponentini è quella di ‘allungare’ la stagione estiva e, quindi, anche la possibilità di avere più clienti anche nella parte finale delle vendite, che a Sanremo culmineranno con ‘Saldi di Gioia’.