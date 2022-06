Bordighera: iniziati lavori nell'ultimo tratto di via Coggiola per chiudere le buche del manto stradale

Sono iniziati stamattina alcuni lavori nell’ultimo tratto di via Coggiola a Bordighera in direzione via Romana, volti a chiudere le buche esistenti sul manto stradale.

Il transito ai veicoli è comunque garantito. Le attività sono effettuate a cura dell’Immobiliare Angst, come da accordi con il Comune di Bordighera. Gli interventi riprenderanno nel prossimo mese di settembre, su richiesta dell’Amministrazione alla stessa Immobiliare Angst, per costruire un nuovo marciapiede, ripristinare la rete idrica e riasfaltare.

L’interruzione del cantiere nei mesi estivi è frutto della volontà di creare il minor disagio possibile nel periodo di massima affluenza e traffico sulla rete viaria cittadina.