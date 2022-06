Sanremo: eventi nella Pigna, le precisazioni dell'associazione 'Fare Musica'

Alla luce delle notizie inerenti l'incontro tra le varie associazioni avvenuto ieri in piazza dei Dolori, l'associazione Fare Musica, organizzatrice di Rock in the Casbah Sanremo e Bravo Jazz (quest'ultima da qualche anno in collaborazione con Dem'Art), vuole precisare quanto segue.

“Fare Musica non è invitata, o coinvolta, da nessun altra realtà per tenere gli eventi che la stessa organizza nel quartiere Pigna di Sanremo da moltissimi anni. Questa precisazione è dovuta in quanto, dagli articoli usciti pare emergere che le nostre manifestazioni siano frutto di una volontà di un'altra associazione a cui si attribuisce il merito di coinvolgere le realtà organizzatrici locali e non, per la realizzazione delle manifestazioni che si terranno questa estate nel quartiere Pigna di Sanremo. Ciò potrebbe essere frutto di equivoci o di una sbagliata comunicazione da parte degli organizzatori dell'incontro. Qualcuno potrebbe però pensare per avere esposizione mediatica, consensi o addirittura meriti non dovuti. L'associazione Fare Musica organizza eventi musicali da oltre 25 anni in maniera autonoma, molti dei quali grazie ai contributi delle pubbliche amministrazioni, ed è stata la prima a credere nelle potenzialità del quartiere Pigna. È sempre stata aperta a collaborazioni, ma non vuole correre il rischio di essere strumentalizzata da parte di nessuno. Da qui le necessarie precisazioni”.