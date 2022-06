Pallapugno, Imperiese matematicamente ai playoff in A. In Serie B, grandi prestazioni di Pieve e Don Dagnino

L’Imperiese raggiunge i playoff di Serie A. Raviola e compagni, venerdì scorso, hanno ricevuto un sonoro 9-2 in casa di Vacchetto (a Cortemilia), campione d’Italia, - nonostante un ottimo inizio di match – poi però l’ex di turno Parussa ha annunciato il forfait medico e quindi la partita di Dolcedo, questa sera, non si disputerà.

Con il 9-0 a tavolino, la società di Dolcedo passa matematicamente alla seconda fase con due turni di anticipo.

In Serie B, gran partita di Molli e soci che vincono 9-3 contro Pro Paschese . Don Dagnino fa seguito al successo nel derby contro i pievesi e vince con un altro 9-6 a San Biagio. Assente tra le fila di casa il battitore Pettavino ma, quello strappato da Grasso, è un punto preziosissimo per il campionato.

Prestazioni super, in Serie C1, per Imperiese ed Amici del Castello. A Dolcedo, Jacopo Guasco –grazie anche ad una partita importante dell’omonima spalla Lorenzo – regola 9-4 la Pallapugno Albeisa. Stesso risultato ottenuto dalla formazione castellotta sul campo di Taggia.

Non scende in campo il Pieve di Teco di Seno (9-0 per forfait medico) a Bubbio.

Turno da dimenticare per le squadre del territorio del girone A di Serie C2. Dopo tre vittorie di fila, cade la Prodeo (9-3) contro Neive, in un match che poteva essere alla portata di Odetto e compagni. Male anche San Leonardo che patisce lo stesso passivo a Mondovì. Don Dagnino B invece cede all’ultimo gioco (9-8) a Caraglio. La formazione andorese A, nel girone B, sarà di scena questa sera in casa contro Peveragno.