La Polisportiva IntegrAbili di Sanremo ai campionati Assoluti Estivi di Nuoto Fisdir

La Polisportiva IntegrAbili di Sanremo, con quattro giovani atleti, ha partecipato ai Campionati Assoluti Estivi di Nuoto Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali) che si sono svolti a Chianciano dal 16 al 18 giugno scorso.

“La manifestazione, una delle più importanti del calendario paralimpico nazionale – spiega Alessandra Mamino, Presidente Polisportiva IntegrAbili -, è stata la prima vera competizione natatoria post lockdown di livello nazionale della Federazione, richiamando ben 67 società italiane e oltre 300 atleti. L’evento, che si è svolto presso il Centro Polisportivo Comunale di Chianciano, ha avuto la regia della Virtus Buonconvento.

Gli IntegrAbili, guidati nella trasferta dal vice Presidente Donatella Barilla e dal tecnico di nuoto Marco Barisciani, hanno fornito ottime prestazioni regalando momenti emozionanti: Sofia Allavena conquista la 7° posizione assoluta nei 50 farfalla e si qualifica per la finale nei 100 stile libero concludendo in 7° posizione assoluta; Giada Farfalla si qualifica per la finale nei 50 rana concludendo con un 8° posto in classifica generale.

A tutti gli atleti: Allavena Sofia, Amodeo Giorgia, Farfalla Giada e Bongioanni Alberto vanno le congratulazioni di tutto il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili”.