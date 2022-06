Calcio: la Sanremese sistema il reparto dei portieri e conferma il giovane talento Matteo Ferro

Giornata di portieri per il mercato della Sanremese che, per la prossima stagione conferma Matteo Ferro. Nato il 6 giugno 2005, Ferro è un estremo difensore di sicuro avvenire.

Prelevato la scorsa estate dagli allievi del Vado, nella stagione appena conclusa ha difeso i pali della Juniores, ma è stato spesso aggregato alla prima squadra. Ha trascorsi anche nel settore giovanile dell’Albissola e ha fatto parte della rappresentativa Liguria.

“Sono molto contento di restare a Sanremo – dichiara Ferro – quest’anno ho avuto la fortuna di lavorare spesso a contatto con la prima squadra e, grazie al preparatore Stefano Prato e ai miei compagni, sono cresciuto molto. L’anno prossimo sarà ancora più stimolante perché sarò stabilmente in prima squadra e cercherò di farmi trovare sempre pronto qualora ci dovesse essere spazio anche per me. Ringrazio il presidente Alessandro Masu, il direttore sportivo Marcello Panuccio e il mister Gabriele Giannini. In questa città si sta davvero bene, i tifosi non ci fanno mancare il loro apporto e poi non è facile trovare una società così organizzata e che mira al salto di categoria. Quest’anno ci siamo andati vicino, speriamo di coronare il sogno nella prossima stagione”.