Calcio: il portiere Omar Bohli giocherà la prossima stagione con la Sanremese "Sempre pronto per questi colori"

La Sanremese Calcio si è assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione del portiere Omar Bohli. Nato il 16 gennaio 2005, è un prodotto delle giovanili biancoazzurre.

Ha esordito in D il 30 maggio 2021 con il Sestri Levante e ha disputato da titolare le ultime gare della stagione 2020/21 e la semifinale play off con la Castellanzese. Quest’anno ha collezionato 5 presenze in prima squadra. È stato più volte convocato nella rappresentativa Under 17 della LND e, recentemente, ha partecipato con gli azzurrini di mister Sanfratello alla Lazio Cup.

“Sono felice di indossare ancora la maglia della Sanremese - dichiara Omar Bohli - quest’anno ho avuto diversi problemi fisici che mi hanno tenuto lontano dal campo ma spero che le cose vadano meglio nella prossima stagione. L’esperienza con la Rappresentativa è stata bellissima, ma spero di poter dare tanto alla squadra della mia città. Ringrazio per la fiducia il presidente Alessandro Masu, il direttore sportivo Marcello Panuccio, il mister Gabriele Giannini e il preparatore dei portieri Stefano Prato. Ci attende un campionato impegnativo, vogliamo regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi: daremo il massimo per gioire con loro alla fine di ogni partita”.