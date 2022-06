Taggia: i piccoli del servizio domiciliare 'Le Bollicine' coinvolti nel tradizionale corteo storico (foto)

Il Servizio domiciliare 'Le Bollicine' di Taggia della Cooperativa sociale Jobel nei giorni scorsi ha rievocato il tradizionale corteo storico di Taggia, con l'intento di tramandare ai piccoli bambini le tradizioni del proprio paese e la sua storia.

"L'iniziativa del corteo storico - spiegano dalla cooperativa - fa parte del più ampio progetto 'Nido e Territorio', volto ad avvicinare i bambini al proprio paese rendendoli così parte attiva della comunità fin da piccoli. I bambini, con la collaborazione del maestro Angelo Cirimele, hanno potuto indossare i tradizionali abiti e sfilare per le vie di Taggia dove hanno incontrato i propri concittadini. La coordinatrice del Servizio e le educatrici si prodigano a dare rilievo alle usanze paesane, progettando in ogni dettaglio questi momenti per far vivere delle esperienze uniche ai bambini.

La celebrazione del corteo storico per i bambini è stato un momento di divertimento e di familiarizzazione con la cultura ed i costumi tipici del loro paese. I bambini hanno particolarmente apprezzato il momento del travestimento vivendolo con curiosità. Si ringraziano i genitori che hanno partecipato insieme ai bambini, il maestro Cirimele per la sua passione e disponibilità nel fornire i vestiti e i cittadini di Taggia, entusiasti ed emozionati nel vedere i bambini sfilare nei vicoli".