Pallapugno, i Guasco trascinano l'Imperiese in Serie C: 9-4 su Albeisa. Intanto Raviola prepara il match contro Parussa

Grande vittoria della Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, a Dolcedo, ha battuto Pallapugno Albeisa per 9-4.Parte forte Jacopo Guasco che si porta sul 4-1 ma la reazione piemontese è veemente e si arriva così all'intervallo con il risultato in parità. Complice anche la maggiore determinazione degli ospiti sui punti giocati ai vantaggi, tanto che l'ultimo gioco viene deciso alla 'secca'. Ad inizio ripresa, la 'secca' sorride invece all' Imperiese trascinata da un ottimo Lorenzo Guasco. È il la alla vittoria finale.