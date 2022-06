Non solo usato, ma molto di più!

Le città di Milano e Pavia, sin dai tempi antichi, sono sempre state due centri indissolubilmente legati al commercio ed all'economia sia italiana che locale, per non parlare poi della situazione estera. Una storia che continua imperterrita ancora oggi e che si unisce ai diversi flussi turistici, sia nostrani che forestieri, giunti da ogni angolo per ammirare le meraviglie e gli iconici scenari di tali città.

Ovviamente che cosa è una visita in una città senza prendersi un ricordino a testimonianza del viaggio? Spesso e volentieri si opta per un piccolo oggettino, un souvenir, una cartolina, un magnete o simile, ma perché non ricordarsi della storia commerciale di tali città e mettersi alla ricerca del miglior affare possibile?

Saprete bene che, per arredare una casa, un ufficio o un'attività commerciale con gusto, una buona mossa è sicuramente quella di andare a vedere che cosa offre il mercatino dell’usato del posto. Presenti sia in versione “fieristica” a varia cadenza che fissa, con gli appositi negozi, i cosiddetti “mercatini delle pulci” sono da sempre il posto prediletto di chi vuole fare un viaggio indietro nel tempo grazie agli oggetti messi in vendita.

Ma perché limitarsi semplicemente all'acquisto quando si può fare molto di più? Esistono infatti delle realtà a Milano ed a Pavia, come ad esempio EM Mercatini Usato, che non si fermano semplicemente alla compravendita di oggetti di antiquariato o di seconda mano.

Ad esempio si potrà approfittare di servizi unici ed utilissimi come gli sgomberi ed i traslochi delle case i quali potranno diventare ancora più comodi e pratici grazie al servizio di noleggio delle autoscale. Un plus più che gradito che sarà una vera e propria “salvezza” quando si tratterà di armeggiare con mobili e/o oggetti pesanti dal primo piano in poi.

Se poi dovessero esserci dei problemi, allora, non preoccupatevi perché le esigenze del cliente sono analizzate a 360 gradi! Dopo aver acquistato il mobile è possibile richiedere l'intervento di operai specializzati per trasportarlo, montarlo e addirittura ritirare quello vecchio.

Se il montaggio e lo smontaggio dei mobili non dovesse essere sufficiente, in tal caso rallegratevi dato che è prevista anche la riverniciatura, l'eventuale riparazione o addirittura la modifica dei vostri mobili antichi già presenti in casa.

E visto che la casa di ogni cliente può venire intesa come la sua personalissima “reggia” è bene che quest'ultima si presenti sempre al meglio sia all'interno che all'esterno. Quindi possiamo dire che capitano proprio a fagiolo i servizi di imbiancatura delle stanze e cura del giardino e degli spazi esterni!

Infine alzi la mano chi di voi non ha da qualche parte, magari in un cassetto o in fondo ad un armadio, una pila di carte e vecchi documenti ora inutili che stanno lì a prendere polvere e ad occupare spazio. Anche in questo caso non bisogna avere alcun timore poiché si potrà contare sul servizio di distruzione dei documenti, sia scolastici che contabili, sempre con la massima riservatezza ovviamente!

Quindi che cosa ne dite? Siete pronti ad avventurarvi alla volta del miglior affare, in tutti i sensi, per la vostra casa?