Aborto, a Imperia la protesta di ‘Non una di meno’: subito strappati gli striscioni sul ponte Impero (foto)

‘La 194 non si tocca’ e ‘Obiezione respinta’: questi due striscioni erano stati appesi dalla attiviste dl movimento ‘Non una di meno’ in serata sul ponte Impero ma sono stati quasi subito strappati.

"Non ho la più pallida idea di chi sia stato -dice la portavoce Maria Luisa Renzi. - Questo atto dimostra ancora una volta. he il corpo delle donne dia fastidia fastidio".

Qualche giorno fa erano apparsi in città, invece, manifesti antiabortisti fatti affiggere dal movimento ‘Pro Vita’.

“Forse andava bene loro quando c'era l'aborto clandestino e le donne morivano in giro per il mondo dentro le case dissanguate. Non è tanto una risposta ma l’espressione di chi la pensa in un altro modo e cerca di cambiare la condizione del genere femminile. Spero che rimanga lo striscione davanti al Comune”, conclude la Renzi.