Ventimiglia: grave stato di degrado in zone via Gallardi, la segnalazione con foto del CdQ Magliocca Gallardi

Il Comitato di Quartiere Magliocca Gallardi di Ventimiglia invia un’esaustiva gallery per segnalare uno stato di degrado a causa di rifiuti abbandonati ovunque

“Inviamo alcune foto a seguito di segnalazioni dei cittadini stante il grave stato di degrado che interessa le zone via Gallardi, ma che riguarda tutto il territorio frazionale di Seglia, San Bernardo, Via Sant'Anna, San Lorenzo e Via Pedaigo.

Discariche a cielo aperto e nessun intervento della ditta apposita per migliorare la situazione. Nell'ultimo periodo la situazione è peggiorata in quanto alla discarica di Bevera non vengono accettati gli smaltimenti di rifiuti portati con piccoli camioncini. Situazione intollerabile per cui è necessario un immediato intervento per la modifica del capitolato”.