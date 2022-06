Tiro con l'Arco: gli arcieri gialloblù al campionato regionale targa 2022

Oggi a Cisano sul Neva (SV), presso il campo di calcio della ASD Cisano, si è svolto il campionato regionale targa 2022, organizzato dalla Compagnia Arcieri 5 Stelle.



Sotto un sole cocente gli arcieri gialloblù si sono ben difesi ottenendo buoni risultati. Nella divisione olimpica, tra i master, 4 posto per Cesare Argento. Tra le allieve bel 5 posto per Valeria Prette alla sua prima gara alla distanza di 60 metri. Nella divisione compound, tra i master, 4 posto per Vittorio Pasqualotto.



Passiamo alla divisione arco nudo. Tra le senior femminili ottimo 1 posto per Lucia Lenzi, che, per la seconda volta consecutiva, stabilisce il suo record personale con 512 punti. Nei master tripletta sul podio con al 1 posto Maurizio Gabrielli, 2 posto per Cesare Prette, 3 posto per Beppe Capalbo, segue al 5 posto Davide Piana. La squadra master formata da Gabrielli-Prette-Capalbo, si aggiudica il 1 posto.



Prossimi appuntamenti per gli Arcieri San Bartolomeo saranno sabato 2 luglio ad Imperia e domenica 10 luglio sul campo di tiro con l’arco a San Bartolomeo al Mare, dove organizzeranno il Trofeo del Sole.