La squadra del Tennis Sanremo ad un passo dalla serie B

La squadra del Tennis Sanremo si è aggiudicata per 5 punti a 1 la sfida di andata contro il Circolo Tennis Albinea per la promozione in serie B.

Sui campi interra rossa del circolo di corso Matuzia, davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta, per tutta la giornata di domenica 26 giugno si sono succedute sfide sempre molto combattute che hanno comunque visto prevalere i campioni di casa.

Tra 14 giorni la sfida di ritorno che, salvo un ribaltamento di fronte, vedrà la storica promozione in serie B di una squadra che per tutto l’anno ha sempre dominato su tutti gli avversari del tabellone nazionale di serie C.

Ecco il dettaglio degli incontri, 4 singolari e 2 doppi.

Civarolo Matteo (Tennis Sanremo) - Iemmi Leonardo (CT Albinea): 7/5 6/3

Margini Federico (CT Albinea) - Vivaldi Filippo (Tennis Sanremo): 4/6 6/4 6/1

Tosi Matteo (Tennis Sanremo) - Stradi Alessandro (CT Albinea): 6/3 7/5

Imperiale Nicholas (Tennis Sanremo) - Iotti Filippo (CT Albinea): 7/5 6/4

Civarolo Matteo/De Sanctis Matteo (Tennis Sanremo) - Iemmi Leonardo/Margini Federico (CT Albinea): 6/4 5/7 10/7

Prevosto Luca/Imperiale Nicholas (Tennis Sanremo) - Fava Riccardo/Montruccoli Umberto (CT Albinea): 6/4 6/3

Capitano della squadra del Tennis Sanremo il maestro Massimiliano Conti.

Giudice aribtro il Sig. Guido Buonfiglio.