I veneti Chinellato e Pizzicotto si aggiudicano il 19° festival città di Sanremo di beach volley

Sono i veneti Chinellato Simone e Pizzicotto Giorgio ad aggiudicarsi il 19° festival città di Sanremo trofeo Gianni Crespi consulenza e finanza.



Hanno superato in una finalissima molto condizionata dal vento i genovesi Furgoni Simone e Campi Alessandro. Ottimo posto per i savonesi Travi Daniele e alpino Felix Ludwig. Quarta la giovanissima coppia Torino Germano formata da due non ancora maggiorenni ovvero Acerbi Raoul E Pozzi Nicolo.



La tappa di Sanremo serie Beach 1 valida come circuito italiano è stato un vero successo in ordine sia di gioco e spettacolo sportivo che turistico con un ottimo numero di iscritti e di qualità tecnica.



L'organizzazione è stata curata dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley Sanremo, Fipav Liguria, Assessorato sport e turismo della città dei fiori, regione Liguria con la collaborazione di centro Scuola Volley

Mazzuchelli, Bagni Italia, Morgana e Lido.