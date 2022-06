L’assessore regionale Marco Scajola a Cosio d’Arroscia per il festival dell’Outdoor. “Valorizziamo l’entroterra”

L’assessore regionale Marco Scajola si è recato a Cosio d’Arroscia invitato dal sindaco Mauro Parodi, per il Festival dell’Outdoor. L’occasione è stata anche proficua per un sopralluogo sulla Piazza della Chiesa che, verrà riqualificata, grazie ad un finanziamento regionale.



Afferma l’assessore Scajola: “È importante sostenere ed investire nell’entroterra, valorizzare le nostre peculiarità per creare condizioni concrete per la ripartenza. In questi ultimo anno abbiamo investito su questa parte del territorio, coinvolgendo anche i comuni di Mendatica e di Pornassio, con strategie mirate di riqualificazione urbana, per rendere i nostri paesi più belli, più vivibili e più appetibili anche da un punto di vista turistico ed economico. Continueremo a progettare ed investire lavorando a stretto contatto con i sindaci, che ringrazio, per la grande opera che svolgono con passione e tenacia”.