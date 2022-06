Un corsa nella storia con la T.N.T. Taggia Naturun Trail, "Potranno partecipare tutti, atleti e non" (foto e video)

È stata prestata la T.N.T. Taggia Naturun Trail, una nuova manifestazione podistica in programma il 26 agosto. La corsa nasce dalle ceneri di "Sulle Orme di San Benedetto Medieval Trail", un evento sportivo 'testato' con successo nel 2019. Tanti elementi in comune tra le due corse ma anche molte novità per i numerosi appassionati di urban trail.

Ne abbiamo parlato con gli organizzatori la ASD Naturun Team Valle Argentina

"La T.N.T. sarà per tutti, grazie ad una formula competitiva e una amatoriale". È questo il primo messaggio su cui puntano gli organizzatori. "Potranno correre sia gli atleti, con certificato medico di idoneità alla pratica agonistica per l’atletica leggera, ma anche chiunque voglia cimentarsi su un percorso che porta a scoprire tutti i principali punti di cultura e interesse di Taggia, seguendo l'andatura che si preferisce, tenendo sempre conto che il tempo massimo previsto è 2 ore. Gli atleti della competitiva, invece, dovrebbero completare il percorso di 7km in circa 30 minuti" - ricordano.

Sarà una corsa tra sterrati e carruggi, nella zona più rurale e nel cuore del centro storico tabiese. A rendere più suggestiva l'atmosfera la scelta di dare via alla gara alle 19, illuminando piazze e stradine con delle fiaccole. In più, negli snodi principali sarà garantita la presenza di figuranti in abiti del 1600, proprio per richiamare il legame con San Benedetto.

I partecipanti si troveranno faccia a faccia con la storia di Taggia. Il percorso porterà le persone a lambire e ammirare bellezze architettoniche del calibro di Villa Curlo e spettacolari e forzieri ricchi di storia e devozione come la Chiesa di San Martino. Non meno importante il passaggio dal Ponte antico e i numerosi punti toccati nel centro storico: Piazza Cavour, U Pantan, Piazza Beato Cristoforo, Via Bastioni, Via San Dalmazzo, Piazza della Santissima Trinità, Piazza Grande, Piazza Cardinal Gastaldi e il fiore all’occhiello di questa gara: l’ascesa al Castello, antica fortificazione di origine medievale posta sulla sommità dell’abitato.

"Dopo la partenza in gruppo da Piazza Eroi Taggesi e veloce attraversamento del Torrente Argentina, gli atleti affronteranno una prima porzione di percorso lunga circa un paio di chilometri, disegnata all’interno delle campagne coltivate che fanno da perimetro al centro abitato Taggia. - spiegano dalla ASD - La vera gara inizierà quando il tracciato confluirà nuovamente sull’argine sinistro del Torrente e il Gruppo, immaginiamo già disgregato e oggetto di un’inevitabile selezione soprattutto nelle prime posizioni, verrà incanalato sul Ponte Romano al fine di favorirne un celere ritorno in Paese".

"L’attraversamento delle ultime campate del Ponte sancirà l’inizio della seconda parte del percorso, dura ma gratificante al tempo stesso. Tra salite a forte acclività in rapida successione, scalinate in pietra e discese tecniche dal fondo irregolare rese insidiose dai famosi ciottoli i concorrenti si troveranno catapultati in una vera e propria galleria d’arte ed architettura. L'arrivo in Piazza Eroi Taggesi, dopo l’ultimo allungo finale nella centralissima Via Mazzini, con le luci, la musica e tra due ali di folla plaudente sarà un’emozione bellissima che ripagherà di tutta la fatica profusa e di tutto il sudore versato" - concludono.