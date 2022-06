Il tempio della musica torna a splendere: lo storico ristorante Erio riapre le porte ai suoi clienti

Finalmente dopo qualche mese di chiusura riapre in gran stile il ristorante Erio di Vallecrosia, sicuramente uno dei locali più noti dell’intera riviera, grazie all’intensa attività svolta con amore da Erio Tripodi chansonnier e ristoratore che grazie alla sua passione negli anni ha portato nella piccola cittadina rivierasca personaggi come Luciano Pavarotti, Andrea Boccelli, Renato Zero, Claudio Villa, creando un vero e proprio museo della musica con cimeli di inestimabile valore in parte racchiusi anche nel caratteristico treno “parcheggiato” nella piazza antistante il ristorante.

L’obiettivo della nuova proprietà è quello di mantenere la storicità del locale, dando lustro al patrimonio di strumenti musicali presenti nello stesso e valorizzando la cucina tipica ligure. Il tutto sarà accompagnato da performance musicali, che allieteranno i commensali.

L’inaugurazione a numero chiuso si è svolta nella giornata di Sabato 25 Giugno, ma da lunedì 27 Giugno i clienti potranno tornare a prenotare una vera e propria esperienza culinario/musicale per pranzi, cene e cerimonie