Diano Castello: successo per terza edizione della gara di mountainbike Xc Urban 'King of Castle'

Si è disputata la sera del 25 giugno la terza edizione della gara di mountainbike Xc Urban "King of Castle" organizzata dalla Dianese outdoor asd sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva C.S.A.In.

Il "Re" quest'anno è stato Roggeri Elia (Boscaro Racing) che ha chiuso in prima posizione assoluta la gara dopo un lungo duello con Riva Alberto (Pavan Free Bike) che si e' classificato secondo. Terzo a chiudere il podio Seminara Andrea (Team Seminara Brother). La gara di Ebike è stata invece vinta da Pasqua Andrea.

Tantissimi concorrenti da tutti il nord d'Italia e in particolare dal Piemonte hanno animato le vie di Diano Castello suggestivo e incantevole paese alle spalle di Diano Marina. Il nuovo percorso tracciato dal presidente della Dianese Outdoor è stato particolarmente apprezzatore dai biker che l'hanno trovata entusiasmante ma sempre in massima sicurezza. La gara fa parte del Campionato Regionale C.S.A.In composto da 4 tappe. La prossima sarà a Perinaldo il 10 luglio e oltre a essere valida come regionale attribuirà anche le maglie di Campione Nazionale C.S.A.Inhttp://C.S.A.In

Un ringraziamento a tutto il comune di Diano Castello per aver consentito la manifestazione, agli sponsor e ai volontari che hanno consentito lo svolgimento della gara.

Di seguito i vincitori delle categorie: Junior Bottini Michele (Ospedaletti Bicisport) - Elite Mastersport Elia Roggeri (Boscaro Racing) - M1 Seminara Alessio (Team Seminara Brother) - M2 Marino Erik (GS Passatore) - M3 Riva Alberto (Pavan Free Bike) - M4 Termine Marco (Ucla1991) - M5 Amalberti Emiliano - M6 Cannas Ignazio (Andora Race) - M7 D'Aquino Aurelio (Velo Club Lunigiana) - M8 Stocco Claudio (Bikers Team) - Donne Rao Nicole (Ospedaletti Bicisport) - Società Biciclando Team