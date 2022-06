Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 GIUGNO



SANREMO



10.00. Arrivo delle auto del 'Lamborghini Club Italia' del 'Bull Days 2022' con percorso Pian di Poma, Foce, via Nino Bixio, corso O. Raimondo, via Fiume, Rondò Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Colombo, via Roma, corso Mombello, porto vecchio, corso Trento Trieste. Sosta dalle 10.30 alle 12 presso la pista ciclabile di corso Trento Trieste, a partire dal Victory Morgana Bay

10.00. ‘Le Bassottiadi nel Parco’: competizioni di agility. Ritrovo direttamente all'interno del parco presso il Floriseum dove si troveranno indicazioni per le iscrizioni alla competizione e per raggiungere il punto esatto nel quale si svolgeranno le gare amatoriali di agility. Evento a cura di Studio Sanremo Musica 2000Parco di Villa Ormond (più info)



10.00. 19° Festival meeting con tappa del circuito italiano (serie Beach 1 maschile 2 x 2 open) trofeo ‘Gianni Crespi Consulting Trading’. presso gli Stabilimenti balneari Italia, Lido, Morgana in corso Trento Trieste

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (h 10/12-15/19)



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato domenica sino all’11 settembre

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni)



18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.00. Commedia dal titolo ‘Chelu Meschin’ messa in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo: due atti per la regia di Anna Blangetti. Frazione San Giovanni

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione guidata Cosio d'Arroscia - Madonna dei Cancelli - Prati di Cosio - bivio MdC accompagnati dalla guida GAE Gabriele Cristiani. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 335/6037170 (più info)

9.00. 52ª Corsa al Monte Faudo: Corsa su strada agonistica sulla distanza di Km 24.9. Percorso: Dolcedo – Santa Brigida – Monte Faudo. Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia, Viale Giacomo Matteotti 157, info 347 4059559 (più info)



15.15. Escursione da Chionea ai castagni: camminata nel bosco assieme all’alpinista Lorenzo Gariano seguita da apericena al rifugio accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (5 + 10 euro). Ritrovo a Imperia al parcheggio pump truck (Lidl), info 346 7944194 (più info)

18.00-24.00. Ineja 2022 Ultimo giorno: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni + intrattenimenti vari + festa di chiusura alle h 24. Calata Cuneo, Banchina Aicardi (il programma a questo link)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

8.00. No Ducati No Party: inizio Motoraduno + partenza motogiro alle ore 10 dal Belvedere Resentello (più info)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



11.00. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



17.00. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato, manifestazione italo-francese a cura di Amnesty International con lettura di parecchie testimonianze di rifugiati passati per i confini. Ponte San Ludovico, Piazzale de Gasperi (info)

BORDIGHERA



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

18.00-23.00. ‘Arte ai Giardini Monet: sulle tracce del reale’: inaugurazione della 5ª edizione dell’esposizione di arte contemporanea. Alle 21, Musica dal vivo: Fisarmonica e chitarra con Graziella Biga e Paolo Crespi. A cura dell’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo. Giardini Monet, Via Monet, fino al 3 luglio, ingresso gratuito, info 349 3670442

18.00. Recital poetico ‘Volando in Liguria sulle ali dell'arte’ con performance dell'attore Vincenzo Bocciarelli. Direzione artistica e organizzazione a cura della compagnia teatro Helios diretta da Virginia Consoli (10 euro). Ex chiesa anglicana di via Regina Vittoria, info e prenotazioni 338 896 0365

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre

DIANO MARINA

10.00. Divertiamoci a Diano 2022: 10ª edizione della manifestazione di inizio estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle. Organizzazione a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina...con Noi. Vie del centro cittadino

16.00-23.00. ‘Ritorno all'Arte’: inaugurazione retrospettiva antologica di Riccardo Cosimo Tommaselli curata da Tiziano Gramondo. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 28 giugno (h 16/19-20.30/23)

CERVO



20.30. ‘Notte romantica dei borghi 2022 a Cervo: il Castello dei Clavesana allestita a tema per l’occasione. Si potrà scrivere un pensiero romantico e attaccarlo alla ringhiera. Tra i pensieri della serata, quello ritenuto più bello dalla giuria sarà premiato con un aperitivo a due in uno dei locali del borgo di Cervo (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CARPASIO

9.00. 2° ‘Trofeo Valle Argentina’ + ‘Gara dei carretti’ con DJ Set e il gruppo musicale "1 Band Trio’, info 347 2906180

COSIO D’ARROSCIA



10.00. Prima edizione di ‘Sciacarée’, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

10.00. ‘La favola della materia contro la sabbia della maniera’: esposizione con le opere degli artisti Agenore Fabbri, Rainer Kriester, Emilio Scanavino. Anteprima nella Sala Consiliare del Comune, ingresso gratuito, info 334 8559850 (più info)

COSTARAINERA

9.00. Percorso Natura al Parco Novaro, palazzina ingresso h.9/18

18.00. Aperitivo con l'Autore con ospite Don Floribert Avonyima. Piazza del paese



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

DOLCEDO

11.00. Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù: S. Messa solenne celebrata da Mons. Bruno Scarpino + alle 19.30, Concerto di campane a tastiera e a ‘battagliata’ + alle 20, Vespri solenni + alle 20.30, processione con la statua del Sacro Cuore per via Costa, Ponte Grande, Mameli, Garibaldi, San Lorenzo, piazza Airenti, Doria e rientro in chiesa. Segue rinfresco offerto dalla comunità

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA

10.00. Festa della Montagna a cura del CAI di Ventimiglia

VALLEBONA

17.00. ‘Verità, bugie e fiori d’arancio’ (6ª edizione) nella piazzetta detta ‘U Fogu’ le donne del borgo preparano le classiche bugie, aromatizzate ai fiori d’arancio e cotte nella pittoresca padella posta al centro della piazza + degustazione dell’acqua di fiori d’arancio amaro, presidio Slow Food del Comune di Vallebona (più info)

FRANCIA

CANNES



10.00-16.00. 8° Festival Cannes Autos Motos Retros: concentrazione sul tema ‘Belle auto d'epoca per vivere la tua passione’. Il tradizionale tour della Croisette seguirà alle 14.30. Square de Verdun, Boulevard de la Croisette (più info)



MONACO

8.30-13.00. Mattinata di osservazione delle balene e dei delfini nelle acque antistanti il Principato con l'accompagnamento di professionisti certificati alla scoperta dei grandi mammiferi marini del santuario Pelagos. Porto di Monaco (più info)

10.00-19.00. ‘Art3f’: ultimo giorno della 3ª edizione salone internazionale di arte contemporanea. Espace Fontvieille (più info)

17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Sogni di stelle’ dal racconto di Jean-Loup Chrétien, con Hampus Lindwall, improvvisazioni all'organo. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Elena Zhidkova, soprano e Matthias Goerne, baritono. In programma: Claude Bebussy e Béla Bartok. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

11.00-1.30. ‘La Crème Festival 2022’: ultimo di 3 giorni con concerti dal vivo, dj set e attività all'aperto. Si potrà ascoltare musica dal vivo, nuotare, giocare a bocce, rilassarsi su una pagaia, uscire in barca, condividere un drink al tramonto, conoscere laboratori verdi, scoprire, degustare e ballare. Chemin du Lazaret (più info)





