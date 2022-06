Calcio: Roberto Maglione continuerà con la Sanremese anche nella stagione 2022/23

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del centrocampista Roberto Maglione. Per il giovane talento si tratta del secondo campionato che disputerà in biancoazzurro.



Nato a Latina il 2 marzo 2002, Maglione è dotato di fisicità e di grande qualità tecnica. Dopo aver tirato i primi calci nella Polisportiva Carso, il centrocampista è stato ingaggiato dal Genoa: in rossoblù ha fatto tutta la trafila, arrivando fino in primavera. Giunto a Sanremo nella scorsa estate, durante il ritiro di Cantalupa, si è messo subito in mostra per versatilità tattica e capacità di inserimento in zona gol.



A causa di un problema al ginocchio è stato costretto a saltare gran parte del torneo: alla fine ha totalizzato soltanto 8 presenze ed ha messo a segno una rete a febbraio contro il Pont Donnaz. La Sanremese però crede tanto nelle sue potenzialità e ha voluto confermarlo a tutti i costi, sperando che il prossimo campionato per Maglione possa essere quello della definitiva consacrazione.



“Sono contento di restare – dichiara il centrocampista – l’anno scorso ho avuto diversi problemi fisici ma ringrazio la società che ha fatto di tutto per trattenermi e che ha dimostrato di credere in me. Cercherò di ripagare la loro fiducia. A Sanremo si sta benissimo, è una grande piazza e la dirigenza non fa mancare nulla ai suoi tesserati. Anche quest’anno l’obiettivo è quello di disputare un campionato d’avanguardia. Io mi metto a disposizione del mister Giannini: nella scorsa stagione ho giocato sia da mezzala sia da laterale sulla fascia in un centrocampo a cinque. Deciderà lui come utilizzarmi. Io devo solo lavorare sodo e cercare di farmi trovare sempre pronto”.