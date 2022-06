Grave incidente tra Taggia e Badalucco: due ragazzi in moto sono rimasti feriti

Grave incidente stradale sulla Sp 548, tra Taggia a Badalucco. Stando a una prima ricostruzione un'auto e una moto da cross si sono scontrate all'altezza di Oxentina.



Ad avere la peggio due giovani, conducente e passeggero del motociclo che avrebbero riportato diverse fratture. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso atterrato a Taggia.



Le condizioni dei due feriti sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche l'automedica e il personale della croce verde di Arma e della croce rossa di Sanremo. Durante le fasi di soccorso la provinciale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

L'esatta dinamica è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. I ragazzi sono stati portati d'urgenza in Ospedale: uno a Sanremo e l'altro in elicottero all'Ospedale di Pietra Ligure.