Una settimana al Cro Trail: le ultime novità della gara che porterà i concorrenti da Limone Piemonte a Ventimiglia

Ormai manca solamente una settimana, poi sarà Cro Trail. La grande sfida offroad sul nuovissimo percorso che collega Limone Piemonte a Ventimiglia andrà in scena sabato 2 luglio e le iscrizioni vanno giorno dopo giorno moltiplicandosi: già superato il muro dei 150 partecipanti, ma c’è ancora tempo fino al 29 giugno per aderire e molti stanno verificando condizioni climatiche e soprattutto forma fisica per dare il loro sì e versare la quota di 100 euro prevista per gli ultimi ritardatari. Magari optando per il tracciato più breve, con partenza da Airole e percorso tutto ligure pagando solamente 25 euro.

L’edizione di quest’anno si preannuncia davvero incerta, anche se i favori del pronostico sono tutti incentrati sul marocchino Rachid El Morabity, certamente non un personaggio qualunque del mondo del trail considerando le sue nove vittorie alla Marathon des Sables, una delle più prestigiose gare offroad al mondo, conquistata anche quest’anno. Contro di lui si ritroveranno alcuni dei vincitori precedenti, come Michele Graglia e l’argentino Pablo Barnes, ma tra i presenti spicca anche un’altra leggenda del trail il cui nome ha un prestigio planetario, quel Marco Olmo vincitore della prima edizione nel 2001 e ancora oggi primatista di successi al Cro Trail.

Non da meno la gara femminile dove anche in questo caso dovremmo assistere a un confronto fra precedenti trionfatrici della sfida piemontese, come Virginia Oliveri e Giulia Saggin. Giudice della corsa sarà sicuramente il percorso, della lunghezza di ben 90 km per un dislivello di 5.000 metri. Un lento degradare dal cuore del Piemonte verso la Liguria e il lungomare con arrivo sulla spiaggia a Ventimiglia non prima di aver effettuato anche uno sconfinamento in Francia. Il medio è invece di 20 km per 1.200 metri. Le due gare assegneranno punti ITRA necessari per l’iscrizione all’Ultra Trail du Mont Blanc, rispettivamente 4 e 1.

L’appuntamento è fissato per l’alba a Limone Piemonte, davanti al Municipio quando alle 6:00 del mattino verrà dato il via. Gara pomeridiana invece per chi sceglierà la partenza da Airole (IM) per la 20 km, alle ore 17:00 dal centro città. Ricordiamo che quest’anno saranno a disposizione tutti i servizi pre e post gara (possibilità quindi di far portare una borsa con il necessario al punto base di Breil) oltre a ristori idrici ogni 10-20 km e a due solidi a La Brigue e Airole: la gara è infatti basata sul concetto della totale autosufficienza alimentare, nel più puro spirito trail.

Per informazioni, regolamento, programma ed iscrizioni: www.crotrail.it –

Infoline: infocrotrail@gmail.com – (+39) 335 720 2300