Petanque: la nazionale con il nostro Diego Rizzi si è aggiudicata il torneo disputato in Camargue

Anche quest’anno la squadra nazionale di petanque è stata invitata alla più importante kermesse estiva organizzata in Francia, dove l'anno scorso è arrivata con grande merito alla finale a quattro. Kermesse alla quale partecipano i più importanti giocatori francesi e non. I masters prevedono sette tappe in varie città della Francia.

Dopo una vittoria esaltante in Camargue all’esordio la scorsa settimana (in tre partite hanno fatto segnare 39 punti contro solo 1 subito), ieri il ponentino Diego Rizzi, insieme a Alessio Cocciolo, Florian Cometto (Andrea Chiapello ha “riposato”) hanno espresso nuovamente un altissimo livello di gioco, superando con una certa facilità la selezione spagnola nella partita iniziale. Hanno poi battuto la squadra pluricampione del mondo di Dylan Rocher in una bellissima semifinale.

La finale si è disputata contro la squadra francese di Montoro-Malbec-Puccinelli e Sarrio, che si è dovuta inchinare lasciando la vittoria per 13 a 9 agli azzurri.

Agli appassionati di petanque segnaliamo il sito https://www.mastersdepetanque.fr/, dove vengono riportate anche le statistiche dei punteggi per ogni incontro. Statistiche che bene esprimono le ottime prestazioni esibite da quella che i francesi, maestri nel gioco della petanque, chiamano 'Squadra Azzurra'.