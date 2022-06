Calcio: il difensore Vladimir Mikhaylovskiy giocherà anche il prossimo anno nella Sanremese

Anche per la prossima stagione 2022/23 il difensore Vladimir Mikhaylovskiy giocherà nuovamente nella Sanremese. Nato il 22 giugno del 1989, originario di Togliatti (Russia), Mikhaylovskiy è alla terza stagione consecutiva in biancoazzurro. A Sanremo finora, in 2 anni, ha totalizzato 72 presenze in campionato e ha

messo a segno 4 gol.

Centrale mancino di sicuro affidamento, molto dotato fisicamente e con

una notevole esperienza anche a livello internazionale, Mikhaylovskiy in

campo si distingue per classe, grinta e personalità. È insuperabile di

testa ed è molto bravo sui calci piazzati. Nella sua carriera ha giocato anche nel Tre Penne, club di San Marino con il quale ha vinto il campionato locale ed ha collezionato presenze nei turni preliminari di Champions ed Europa League. Ha militato poi per quattro anni nel Gozzano, vincendo due campionati e contribuendo alla scalata dei piemontesi dall’Eccellenza alla serie C, e ha vestito

successivamente le maglie di Avellino, Fenegrò e Vastogirardi.

“Sanremo ormai è la mia casa – spiega Mikhaylovskiy – sono entusiasta di

rimanere qui per il terzo anno di fila: in questa città si vive benissimo e sono molto contenti della scelta anche mia moglie e i nostri bambini. Ringrazio il presidente Alessandro Masu che si è adoperato in tutto e per tutto per farmi restare, tutta la dirigenza, il direttore sportivo Marcello Panuccio e il mister Gabriele Giannini. Ai tifosi che ormai mi conoscono bene posso solo promettere impegno e dedizione. L’anno scorso abbiamo sfiorato la promozione, ci siamo andati davvero vicini. Nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, non sarà facile ripetersi. Ma ci proveremo, perché vogliamo regalare a chi crede in noi qualcosa di speciale".