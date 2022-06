Baseball: la formazione Under 12 del Sanremo ha conquistato il titolo regionale in anticipo

Grande successo per gli under 12 del Baseball Sanremo che, nei giorni scorsi, si sono laureati campioni liguri con una giornata di anticipo. Prossimo step, all’inizio di settembre, con la fase nazionale durante la quale dovranno affrontare la squadra campione della Campania: se supereranno questo ostacolo, parteciperanno al concentramento con i campioni del Piemonte, della Lombardia e del Veneto.

“E’ importante sottolineare la crescita di questo gruppo di ragazzi – dichiara Pino De Fazio, presidente della squadra -, nato dalla collaborazione di due società: il Sanremo Baseball e il Riviera Aquila di Finale Ligure. Questa è stata la prima esperienza di partecipazione ad un campionato di baseball e i ragazzi l'hanno affrontata con una grinta non comune, crescendo tecnicamente di partita in partita e, soprattutto, data la giovane età, solidificando l’appartenenza al gruppo squadra. Per noi è un aspetto molto importante, perché anche attraverso questo bellissimo sport che è il baseball gettiamo le basi per una crescita sociale dei ragazzi. Ringrazio gli allenatori Mario Cuneo e Filippo Paternò per l’impegno e la costanza con cui li seguono nel loro percorso”

Ecco i nomi dei giocatori: Mattia Bellini, Samuele Carzolo, Luca Clemente, Fabio Cirone, Davide Coppola, Leone Faccio, Gianni Letizia, Diego Miretti, Marco Nardini, Pietro Ravera, Alikhail Rahmatulla, Amaru Rodel, Jordi Rossi, Mattia Secondo, Sofia Secondo.