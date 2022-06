Lucinasco: al via domani sera la rassegna estiva dell'associazione Nardini 'Concerti sul Lago'

Al via domani l’appuntamento ‘Concerti sul Lago’, una rassegna di concerti estivi che si sviluppano nella suggestiva cornice di Lucinasco, nell’entroterra di Imperia.

Organizzata da Associazione Culturale Musicale Nardini, con la Direttrice Artistica Tiziana Zunino, in collaborazione con la Parrocchia di Lucinasco e il Parroco Don Stefano Mautone, l'evento Concerti sul Lago apre le porte alla sua VII Edizione 2022, per promuovere il territorio e per allietare i turisti e gli abitanti dei nostri luoghi in questo particolare momento storico di crisi.

E’ un progetto artistico di successo che, in questo 2022, giunge alla sua 7a edizione. L'evento è patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Imperia, dal Comune di Imperia, dal Comune di Chiusavecchia, dal Comune di Pontedassio dal Comune di Borgomaro e dall'amministrazione comunale di Lucinasco ed è voluto e promosso dalla Parrocchia dei Santi Stefano e Antonino, come sostegno per il mantenimento e la divulgazione della storia e della fede e delle tradizioni culturali che il territorio possiede.

Per questa edizione l’associazione Nardini ha programmato 5 serate di concerti, che si svolgeranno fino al 28 agosto e che si alterneranno tra la Chiesa di Santo Stefano, la Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino, la Chiesa della Maddalena e il Parco di SantoStefano. Le serate saranno caratterizzate da musica classica, musica sacra, latin jazz e musica latina e musica religiosa, con la partecipazione dei migliori artisti, attori e presentatori della provincia di Imperia e non solo.

Questo il programma completo della rassegna 2022:

• Sabato 25 giugno ore 21.00 Saggio Musicale – Chiesa di Santo Stefano (Lucinasco). Saggio musicale con “Piccola Orchestra San Giorgio e Allievi dell'associazione Nardini.

• Domenica 2 luglio ore 21.00 OpenOrchestra - Chiesa SS. Stefano e Antonino (Lucinasco) OpenOrchestra, Diretto da Marco Reghezza.

• Domenica 24 luglio ore 16.00 "ensemble Il Giardino Antico" - Chiesa della Maddalena (Lucinasco)

• Sabato 13 agosto ore 21.00 "Claudio Bellato - Acoustic Trio" - Parco di Santo Stefano (Lucinasco)

• Domenica 28 agosto, ore 21.00 "Tromba e Organo" - Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino (Lucinasco) Tromba e organo, Francesco Gibellini, tromba ¬ Stefano Pellini, organo.