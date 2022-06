Imperia: 'Ineja 2022' entra nel vivo con gli appuntamenti religiosi e stasera lo spettacolo pirotecnico

“Un grande grazie a tutti quelli che vogliono bene a San Giovanni ed onorano con la loro presenza e partecipazione la festa religiosa e i festeggiamenti laici promossi in onore del santo patrono di Oneglia”.

Inizia in questo modo, con le parole del Comitato organizzatore, l’ottava giornata della Festa di San Giovanni che, dallo scorso venerdì, sta accompagnando imperiesi e turisti in quello che significa San Giovanni per la città di Imperia.

Grande partecipazione ieri per il concerto del gruppo “La Premiata Banda” che ha accompagnato la serata (nell'ambito della rassegna musicale organizzata in collaborazione con lo staff del Bar 11 di piazza De Amicis). “Un grazie ai volontari (molti i giovani) – prosegue il Comitato - dei vari settori della ristorazione, cucina, casse, pesca di beneficenza, spettacoli, comunicazione che in ruoli non visibili consentono alla macchina organizzativa del Comitato di operare al meglio. Un grazie alla gente comune, senza distinzione di età e ceto sociale, che offre il proprio contributo affinché il Comitato e la festa possano proseguire il loro cammino. Un grazie alle istituzioni pubbliche e alle forze dell'ordine che affiancano e sostengono la nostra struttura operativa, un grazie a tutti gli operatori commerciali e turistici della città che vedono nel Comitato San Giovanni un partner affidabile con il quale costruire proposte ed iniziative per far crescere la nostra economia”.

Il programma di oggi entra già nel vivo della festa con i tradizionali appuntamenti: alle 11 la Santa Messa celebrata dal Vescovo S.E.R. Mons. Guglielmo Borghetti e, alle 17.30, i vespri cantati presso la Basilica di San Giovanni. Alle 18 avrà inizio la processione di San Giovanni per il centro storico di Oneglia. Dalle 19 “Il Nautico A. Doria festeggia San Giovanni con un mare di eventi”, grazie alla collaborazione con l’istituto Tecnico Nautico “A. Doria” di Imperia, saranno organizzate piccole escursioni con gruppi di 6/8 persone a bordo del “Bavaria” (questo il nome della barca della scuola) ormeggiata in Banchina Aicardi mentre presso l’area spettacoli l’esibizione e spettacolo “Creativa Hip Hop & Fitness Show” a cura di “Asd Creativa” di Imperia.

In prima serata, alle 21.30, “La notte dei fuochi” dj set a cura di Dj Tex e del dj emergente Thommy Marchese, con la supervisione dell’organizzazione “The Klub”. Durante il dj set prenderà vita lo spettacolo del gruppo di ballerini “Fresh n Clean” del coreografo e ballerino Simone Stella, vincitori del titolo Crew of the Year dell’Mc Hip Hop Contest.

Alle 23 lo spettacolo pirotecnico presentato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi.