Imperia: domenica la 52a 'Corsa al Monte Faudo', iscrizioni di rilievo e attesa per la gara

Ancora due giorni per l’iscrizione alla 52a Corsa al Monte Faudo di domenica prossima e alle due gare di contorno per poter ammirare un percorso molto suggestivo tra boschi e ginestre in fiore. Si arriva a 1.146 metri con vista dal mare ai monti a 360°.

“Nonostante le tante gare in programma a livello nazionale, ed il recupero di tanti atleti dopo la situazione Covid – evidenziano gli organizzatori - siamo soddisfatti per le adesioni, dove anche nella gara più dura non sono mancate le adesioni di atleti di prestigio”.

Oltre ai due ragazzi del Kenia della ‘Run2Gheder’ (associazione ‘Africa Sport’, progetto Sociale per migliorare nei propri villaggi scuole, Ospedali e quanto ci fosse bisogno), Waithira Simon, Kiriago Philemon, Ci Saranno Kisorio Hosea, Libertas Orvieto, Savio Ghebrehanna, Casa Della Salute Genova, Rutigliano Pasquale, Bitonto Runners proveranno ad aggiudicarsi il prestigioso traguardo.

Gli atleti più forti su questi tracciati in provincia di Imperia saranno tutti in gara ad esclusione di Corrado Bado in fase di recupero. Si tratta di Lorenzo Trincheri, Cristiano Salerno, Giacomo Strafforello, Eros Gandolfi, Claudio Della Morte e Francesco Senise. Al Femminile ci si attende una grande prestazione di Sara Logomarsino.

Dell’atletica Levante, a contrastare la fortissima atleta del Kenya Catherine Wanjiru Njinhia, che vanta un buonissimo 1h16’ sulla mezza maratona. Per il podio se la giocheranno le seguenti atlete: Elisa Almondo, Francesca Rimonda, Elena Cecchi, Marzia Mela della Costa Azzurra e l’imperiese Serena Guidi. Correranno anche Teresa Paolino, Annalisa Rosso e Patrizia Negri. Nella parte a staffetta ci sarà Marco Olmo e che darà il cambio per la parte finale a Pasquale Di Martino della ‘Cambiaso Risso’ di Genova.

Ci si potrà iscrivere per le gare anche il sabato pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Imperia, dalle 14 alle 19, e la domenica mattina, per la Corsa al Monte Faudo, direttamente sul posto dalle 8. Per il test ci si può iscrivere direttamente dalle 8 a Santa Brigida. Per info: www.imperiacorre.it o 3474059559.