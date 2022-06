Dal 1 al 3 luglio è Festa d’Estate a Villa di Verzuolo

È arrivata l’estate e per il secondo anno la Pro Loco Villa di Verzuolo organizza la Festa D’estate.

L’apertura dei festeggiamenti presso la tecnostruttura dell’Ala della Villa in via Castello è prevista venerdì 1° luglio alle 18,30 in collaborazione con comune e parrocchie verzuolesi verrà presentato l’estate ragazzi seguirà l’aperitivo d’estate (€ 10 con 1 consumazione per bambini fino a 10 anni € 8) e la serata in musica con la cover band Sesto Senso.

Per sabato 2 luglio l’appuntamento è alle ore 20 la cucina della Gastronomia Sale & Pepe in collaborazione con la Pro Loco ci delizierà con le Ravioles della Valle Varaita (€ 19 menù completo, € 16 bambini fino a 10 anni, gratis bambini fino a 2 anni), seguirà la serata in musica con Amedeo & Valentina.

Domenica 3 luglio la musica tradizionale piemontese sarà protagonista presso il sagrato dell’Antica Parrocchiale in via Castello si inizierà alle h 17 con un viaggio nelle leggende piemontesi tra musica popolare, classica e contemporanea con Catlina Parole in Musica organizzato in collaborazione con il Centro di Formazione musicale di Verzuolo. Dalle h 18 Aperitivo musicale (€ 10 con una consumazione € 8 per bambini fino a 10 anni) in compagnia di Sonia De Castelli una parte del ricavato sarà devoluto alla Casa di Riposo. Alle 21,30 dopo il successo dello scorso anno ritorna il Folk Festival delle Corali piemontesi con Le Mondine, Le Nostre Valli e il 10Piasente presentano la serata Sonia De Castelli e Piero Montanaro.

“La festa d’estate va a valorizzare le nostre tradizioni sia culinarie che musicali, grazie alla collaborazione con l’amministrazione e altre realtà verzuolesi verranno coinvolti nella manifestazioni i bambini e ragazzi ed anche il sostegno alla preziosa Casa di Riposo, tre serate di divertimento e buona cucina con i prodotti del territorio alle quali siete tutti invitati” il commento del direttivo Pro Loco

Tre giorni di iniziativi nel magnifico contesto del Borgo Antico della Villa di Verzuolo un gioiello ricco di storia da godersi nel primo weekend di luglio.

Per informazioni:

www.villadiverzuolo.it

Cell. 329.2169741

pro.villa@virgilio.it