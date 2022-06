Bordighera: domani e domenica all'ex Anglicana il recital poetico con Vincenzo Bocciarelli

Grande attesa a Bordighera per un evento culturale imperdibile: l'unica tappa ligure del nuovo tour estivo 2022 dell'attore Vincenzo Bocciarelli, volto noto al pubblico delle fiction televisive del teatro e del cinema.

Sarà al centro culturale polivalente dell'ex chiesa anglicana di via Regina Vittoria con il recital poetico ‘Volando in Liguria sulle ali dell'arte’. Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21 e domenica alle 18. La direzione artistica e organizzazione a cura della compagnia teatro Helios diretta da Virginia Consoli autrice teatrale e organizzatrice di eventi culturali in Liguria e in tutta Italia.

Sul palcoscenico con l'artista si esibiranno sabato i giovani componenti dell'ensemble ‘Sanremo città in musica’ di Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi e domenica i giovani ballerini (guidati dalla ballerina e coreografa di Mentone Sandra Delrieu) della scuola di danza ‘Il cigno nero di Vallecrosia’ diretta da Alexandra Maccario con la collaborazione di Valentina Mazzone.

Saranno affidate alla voce di Bocciarelli le più belle poesie della letteratura classica e del Novecento: non mancheranno omaggi agli autori liguri e momenti di intrattenimento con improvvisazione insieme al pubblico. In contemporanea, all’hotel Villa Miki di Bordighera, si terrà una personale di Bocciarelli che è anche pittore.

Bocciarelli è entusiasta di cominciare il suo tour da Bordighera: “Dopo la pubblicazione del mio primo libro ‘Sulle ali dell’arte’, sono arrivate tantissime proposte di lavoro. In luglio sarò in Umbria per la seconda volta nella conduzione di ‘Una ragazza per il cinema’ e a settembre sarò in India sul set del. kolossal ‘Professor Dinkan’.