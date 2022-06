CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 24 giugno 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - IL DOMINIO – ore 16.45 - 21.00 - di Colin Trevorrow - con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 16.45 - 19.30 - 21.30 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BLACK PHONE – ore 17.00 - 19.15 – 21.30 - di Scott Derrickson - con Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone, Ethan Hawke - Horror - "Un ragazzo rapito viene rinchiuso in uno scantinato con un inquietante telefono scollegato che, improvvisamente, inizia a squillare…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- I GIOVANI AMANTI – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Carine Tardieu - con Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile De France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andoura - Drammatico - "La 70enne Shauna è una donna libera e indipendente, che ha messo ormai da parte la sua vita sentimentale... fino a quando si imbatte nuovamente in Pierre, un uomo di 45 anni che l'aveva profondamente colpita anni prima. Contro ogni previsione, Pierre non la vede come ‘una donna di una certa età’, ma come una donna desiderabile e che non ha paura di amare. Se non fosse che Pierre è sposato e padre di famiglia…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 21.00 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ELVIS – ore 21.15 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ELVIS – ore 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- CORRO DA TE – ore 21.00- di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ – ore 21.00 - di Angus MacLane - Animazione - "Il leggendario Space Ranger è rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it