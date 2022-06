Vitrum Vetreria: un artigiano del vetro, che lavora con passione e successo

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Imperia, precisamente nel borgo della Fondura, una zona un tempo popolata da molte botteghe artigiane. Qui trovavano spazio mestieri artigiani diversi, dai più antichi a quelli più moderni: come l’impagliatore e l’intarsiatore di legno d’ulivo accanto al meccanico e l’idraulico e così via.

Molte attività sono nel tempo cessate, ma altre non solo hanno saputo resistere, ma si sono rinnovate e sviluppate con successo. Fra questa merita sicuramente un posto di primo piano la Vetreria Vitrum, dove Renato Lettieri, un vero artigiano del vetro, dopo aver iniziato l'attività producendo vetrate artistiche e vetro dipinto si è dedicato e con successo alle più moderne soluzioni di arredamento di interni ed esterni.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Il segreto del successo di questo laboratorio artigiano risiede sicuramente nella sua capacità di aver saputo rispondere alle mutate esigenze della clientela sia attraverso l’ampliamento dei servizi offerti e sia con l’utilizzo delle più moderne tecnologie.

Con grande esperienza ha percorso strade nuove arrivando a proporre soluzioni originali e raffinate, che sono il risultato sempre di un lavoro artigianale di grande qualità.

Il vetro è così il grande protagonista non solo di vetrate artistiche, ma anche di elementi di arredamento per interni ed esterni. Cabine doccia, scale e parapetti, verande e porte, soppalchi e pareti, ripiani e rivestimenti sono solo alcuni degli infiniti utilizzi di questo materiale.

L’attenzione ai dettagli, la cura nella scelta dei materiali, la possibilità di trovare soluzioni fuori misura e lontane dagli standard delle produzioni in serie, permettono di risolvere ogni problema e garantire una grande soddisfazione del cliente.

Renato è sempre disponibile a fare sopraluoghi e a studiare con gli architetti le proposte più adatte e anche più sicure.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Vetreria Vitrum si trova a Imperia in via Colombera, 1

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00. La mattina è prevista un’accoglienza in lingua francese per agevolare la sempre più numerosa clientela che arriva dalla vicina Costa Azzurra.

Telefono e Fax: + 39 0183 62258

Sito internet: www.vitrumimperia.it/index.html