Taggia: dal 13 al 15 luglio il Teatro del Banchéro si ispira a 'Molto rumore per nulla' il Laboratorio di Daniela Tusa

“Molto rumore per nulla” di William Shakespeare è l’opera a cui si ispira quest’anno il Laboratorio teatrale destinato ai ragazzi dai 13 ai 18 anni di età che Daniela Tusa terrà a Taggia al Teatro del Banchéro (Palazzo Soleri, via Soleri 12) dal 13 al 15 luglio, in tre pomeriggi dalle 15 alle 19.

Sperimentazione, esplorazione e creazione attraverso il gioco: questo l’intento delle tre giornate di percorso. La prima parte del seminario proporrà esercizi di concentrazione, ascolto e ritmo, in relazione con il movimento corporeo e la voce; giochi di improvvisazione, dal linguaggio non verbale a quello verbale, in cui gli allievi saranno stimolati a creare, sviluppare azioni, relazioni e caratteri.

La seconda fase vedrà l’applicazione di ciò che si è sperimentato nelle scene tratte dall’opera, portando gli allievi a confrontarsi con le dinamiche del dialogo, con le tecniche della recitazione e a familiarizzare con un linguaggio poetico apparentemente distante da quello contemporaneo, per ritrovare in esso una nitida concretezza e vitale attualità.

Daniela Tusa, attrice, regista ed insegnante alla Scuola d’Arte Drammatica “I Pochi” di Alessandria, da due anni accellente insegnante al Teatro del Banchéro, Daniela Tusa si è formata alla scuola del Teatro Stabile di Genova, completando poi la sua formazione con diversi maestri, tra i quali Judith Malina, Dominique Dupuy, Cesar Brie, Gianluigi Ghersi, Antonio Catalano e Pupi Avati. Le sue esperienze lavorative spaziano dal teatro, al cinema, alla TV, nonché all’insegnamento, maturate da un’assidua ed intensa attività laboratoriale condotta dal 2000 ad oggi nelle scuole di ogni grado: dall’infanzia all’età adulta.

“Molto rumore per nulla” è una delle commedie più riuscite di Shakespeare, in cui l’intreccio dinamico tra equivoci, schermaglie amorose, inganni e sotterfugi alterna registri brillanti a quelli tragici dando uno spunto di lavoro interessante sul tema della relazione, sui conflitti che ne derivano e sui caratteri dei personaggi.

"Il Laboratorio teatrale per ragazzi di Daniela Tusa nasce da un lato per mantenere il legame con gli allievi dei nostri corsi annuali, dall'altro per introdurre al teatro nuovi ragazzi. E' una occasione di approfondimento e di confronto, aperta a tutti", spiega Marco Barberis, Presidente del Teatro del Banchéro. Info al numero +39 333 28 201 96.