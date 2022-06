A Triora 1.6 milioni di euro dal PNRR: Di Fazio "Siamo primi in Liguria e quarti a livello nazionale, ecco cosa faremo"

"Siamo primi in Liguria e quarti in Italia...", traspare gioia ed emozione nelle parole di Massimo Di Fazio, sindaco di Triora mentre scorre la graduatoria per i fondi PNRR del Ministero della Cultura. Questo è il risultato di un paesino di montagna di 300 anime, nella valle Argentina che oggi conquista ben 1.6 milioni di euro.

Una somma importante che può fare la differenza su un borgo. Il decreto assegna 363.445.527 euro a 289 comuni per investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento e conferma il finanziamento di 398.421.075 euro per 20 borghi individuati dalle Regioni. Sulla provincia di Imperia c'era una importante competizione se si considera l'alta percentuale di paesini presenti.

Il progetto di Triora promuoverà la rigenerazione socio-culturale del borgo attraverso la realizzazione di un piano di interventi a doppio binario: agendo sia sul piano materiale che quello immateriale. Saranno interessate infrastrutture e opere già esistenti per migliorarne la fruibilità turistica e residenziale. Negli ultimi anni il Comune ha potenziato la propria offerta culturale, investendo nella ristrutturazione del Museo Civico Diffuso di Triora e in eventi e manifestazioni folkloristici da Strigora, a convegni internazionali e feste di paese per consolidare l'immagine del “borgo delle streghe”.

"L'obiettivo generale del progetto è di trasformare la 'destinazione d’uso' del Comune di Triora: da semplice meta di una gita fuori porta primaverile a vero e proprio luogo in cui vivere, lavorare e trasferire le proprie progettualità a lungo termine. - spiega il sindaco Massimo Di Fazio - Ci intendiamo avvalere di figure specializzate per collegare, coordinare e valorizzare servizi e iniziative, vecchie e nuove, penso a dei “Custodi del Borgo”. Si tratta di attirare e coinvolgere nella vita sociale e culturale di Triora giovani figure di alto profilo professionale e non che siano in grado di attivare le proprie competenze ed expertise per guidare un processo di animazione e progressivo ripopolamento del borgo, valorizzandone l’identità di importante centro storico-culturale e folkloristico, snodo rilevante a livello naturalistico e paesaggistico e più in generale, luogo generativo di benessere economico, sostenibilità ambientale e coesione sociale".

Questo si inserirà in interventi volti ad un recupero e a una riqualificazione anche di quelle strutture oggi in stato di abbandono. "Un migliore utilizzo per mettere a sistema questi spazi e potenziare la nostra offerta turistico ricettiva. - precisa Di Fazio - Da un potenziamento delle strutture museali a un allestimento di nuovi spazi di residenzialità. A questo si aggiungono le azioni di accompagnamento sociale che saranno volte a favorire il protagonismo della comunità, quale stakeholder attivo e partecipe al processo di rigenerazione".