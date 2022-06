Target: Impekabile, il piacere di un pranzo in riva al mare

La passione per la ristorazione di Giuseppe Di Cosmo, conosciuto da tutti come “Pek”, nasce 25 anni fa.A soli vent’anni il titolare dell’Impekabile lascia la Puglia e inizia a girare il mondo. Dopo aver vissuto per diversi anni in Grecia, in Spagna e nel Regno Unito, nel 2004 si trasferisce con sua moglie in Liguria per intraprendere quello che da sempre è stato il suo sogno, aprire un locale in riva al mare.

Oggi l’Impekabile offre ai suoi clienti sia piatti della tradizione ligure, sia piatti della tradizione pugliese. Il locale sul lungomare di Bussana è specializzato in grigliate di carne, entrecôte, cuberoll e tagliate di carne rigorosamente italiane. L’Impekabile gode di una vista unica, si affaccia sul mare e ha un grande spazio all’aperto, infatti è perfetto per cerimonie come comunioni, cresime, compleanni e anniversari.

Da sempre “Pek” è molto legato alla musica per questo il suo locale ospita gruppi musicali rock, soul, italiani e folk. Il 30 aprile il titolare ha organizzato un evento molto importante dove si alternavano dieci gruppi musicali, la serata ha avuto un grande successo, contando la presenza di circa quattrocento persone.

Numerose anche le collaborazioni con le aziende del territorio come aziende vinicole e olivicole. Il titolare “Pek” è presidente del capitolo BNI "Valle Argentina", all’interno del quale sono presenti imprenditori e aziende professionali che hanno instaurato con Giuseppe Di Cosmo un buon rapporto di lavoro e collaborazione.

L’impekabile è anche partner ufficiale della Baladin, produttori cuneesi di birra artigianale di alta qualità. La novità di quest’anno è il Rockito Bay, lo stabilimento balneare che Giuseppe ha deciso di aprire a metà giugno e che ospiterà serate di musica dal vivo, grigliate ed eventi a tema.