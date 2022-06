Calcio: questa sera al via le gare a eliminazione del 27° Trofeo Città di Sanremo

Stasera alle 20.30 sul terreno sul sintetico del Morgana, in corso Trento e Trieste, scattano le gare ad eliminazione diretta del 27° Trofeo Città di Sanremo.

Dopo 15 serate dedicate ai tre gironi nelle quali il padrone è stato l'equilibrio e l'alto livello delle squadre che stanno partecipando al torneo, stasera si inizia a fare sul serio con le gare da dentro e fuori, a contendersi il posto mancante per gli ottavi di finale saranno le formazioni di Fc Cavalli e Diano Fc; se la sfida dovesse finire in parità si andrà direttamente alla lotteria dei calci di rigore.