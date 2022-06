Calcio femminile, via all'ambizioso progetto di ASD Oneglia: subito grande successo ai Piani per l'Open Day

E’ cominciato oggi l’ambizioso progetto sul Calcio Femminile della ASD Oneglia Calcio. Alle ore 17, il ritrovo al Campo dei Piani di Corso Allende ed i primi calci per le giovani calciatrici nate tra il 2017 ed il 2006, in un’Open Day’ tutto in rosa.

La squadra onegliese, già affiliata alla ‘Genoa Soccer Academy’, punterà molto sul settore giovanile iscritto alla FIGC. Una rarità su un territorio che conta invece varie squadre aderenti ai campionati CSI femminili:” Puntiamo a diventare una realtà affermata come esistono già ad Albenga e Sanremo” sottolinea il vicepresidente Alessandro Brancatelli “Fin da subito, sono stato favorevole al progetto. Mi piace. Ci tengo a ringraziare il presidente Don Paolo Pozzoli, che è sempre promotore delle attività della società, e Don Luca Broggini che ha accolto la nostra proposta mettendo a disposizione il campo dell’ Oratorio di Nostra Signora Assunta dei Piani.”

All’ Open Day hanno risposto ventitre ragazze - che sono state omaggiate della maglietta dell’evento - giocando i primi palloni sotto lo sguardo attento del tecnico Mara Marin, arrivata direttamente da Coverciano, e di Enrico Pira ed Alessandro Cassini, in rappresentanza della Federazione.