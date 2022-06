Taggia: sabato appuntamento con la storia, tornano la rievocazione del consiglio comunale del 1625 e le sequelle

Sabato, alle 21, in piazza Trinità a Taggia si terrà la rievocazione del consiglio comunale del 1625. La manifestazione è organizzata dal comitato San Benedetto con il patrocinio del Comune e in collaborazione con i rioni Ciazo, Orso, Paraxio, Piazza Nuova, Santa Lucia, San Dalmazzo San Sebastiano e Trinità.

Il Consiglio Comunale in questione ricorda il voto fatto 397 anni fa, in seno al Consiglio degli Anziani e del Parlamento di Taggia, quando si fece la solenne promessa di onorare San Benedetto Revelli in perpetuo per aver salvato la comunità tabiese durante la Guerra dei Trent'anni, quando il ponente ligure era interessato dalla lotta tra il Ducato di Savoia e la Repubblica di Genova. Un momento suggestivo che vedrà coinvolti i figuranti rigorosamente in costume d'epoca.