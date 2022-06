Imperia, accoltellamento in via XX settembre, resta in carcere il 30enne tunisino: è accusato di duplice tentato omicidio

Resta in carcere il 30enne tunisino che domenica scorsa ha accoltellato due giovani originari del Bangladesh in via XX settembr e a Imperia.

Il tunisino è difeso dall’avvocato Luca Brazzit. Durante l'interrogatorio il 30enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prossimamente il difensore chiederà una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere dell’arrestato.

Il tunisino non ha precedenti penali e possiede un regolare permesso di soggiorno; in città si era integrato ed era ospite di una cooperativa sociale. Svolgeva anche l’attività di muratore presso un'azienda edile del capoluogo; da tempo però mostrava segni di alterazione psichica in seguito ad alcuni episodi, per cui è stato ricoverato anche in Psichiatria. Episodi, però mai caratterizzati dall'uso di violenza. Ed è per questo che la difesa chiederà la perizia finalizzata alla sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del ricovero presso una struttura psichiatrica.