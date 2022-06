Polisportiva Vallecrosia Academy, buona prestazione per i Pulcini 2012 al Torneo Minigoal (foto)

Buona prestazione per la Polisportiva Vallecrosia Academy al 3° Torneo Minigoal, andato in scena nel fine settimana allo stadio Comunale di Chiavari.

I Pulcini 1° anno leva 2012 biancorossi, guidati da mister Davide Pagliuca, sono infatti stati ospiti della società Virtus Entella srl. «Ringraziamo gli organizzatori del Torneo Minigoal per averci invitato alla manifestazione e l’Entella per averci ospitato mettendo a disposizione la sua struttura. E’ stata un’occasione per condividere con i nostri ragazzi e le loro famiglie una giornata di spensieratezza e divertimento, che dopo il pranzo condiviso si è conclusa con la promessa ai nostri ragazzi di fare una cena insieme per festeggiare le buone prestazioni della stagione trascorsa - commenta mister Davide Pagliuca - Il risultato di questa manifestazione ci ha visto perdere ai calci di rigore per il 2° posto ma poco importa avendo concluso la giornata con cori di incitamento e tanta allegria. Ringrazio la società per aderire sempre positivamente allo svolgimento di manifestazioni che arricchiscono di esperienze i nostri ragazzi in un sano confronto sportivo».

«Un ringraziamento particolare va ai nostri dirigenti Pierpaolo Boassa, Luca Gastaudo, Filippo Roldi e Vincenzo Surace per il supporto dato durante tutta la stagione dimostrando grandissima disponibilità, passione ed attaccamento alla nostra società. Un plauso va anche a tutte le famiglie che hanno sempre risposto numerose a tutte le occasioni sportive che sono state proposte dimostrando compattezza del gruppo e armonia per il lavoro svolto durante tutta la stagione, purtroppo ancora condizionata da restrizioni e stop forzati per il Covid-19. Per il mese di luglio organizzeremo ancora un allenamento settimanale che potrà permettere ai nostri ragazzi di continuare a vedersi per una partitella in famiglia. Auguro infine buona estate a tutti e arrivederci alla prossima stagione» - dice mister Davide Pagliuca.