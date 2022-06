Calcio: la Sanremese conferma Riccardo Ricossa, il difensore pronto per la stagione 22/23

Il difensore Riccardo Ricossa, ingaggiato all’inizio di febbraio scorso e mai sceso in campo a causa di un infortunio al ginocchio, farà parte della Sanremese nella prossima stagione.

Nato a Torino il 2 febbraio 2001, Ricossa è un laterale sinistro di grande prospettiva. Cresciuto nelle giovanili del Torino, nel 2020/21 ha militato nel Messina, con cui ha vinto i play off di serie D mentre, nella prima parte della stagione appena conclusa, ha giocato nell’Alcione Milano, club di serie D, totalizzando 17 presenze.

Infortunatosi in allenamento, Ricossa si è sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio sinistro e ora si è ampiamente ristabilito. Si unirà al gruppo fin dal primo giorno di raduno.

“Finalmente il periodo dell’infortunio è alle spalle – racconta Ricossa – e non vedo l’ora di cominciare. Non sono mai stato fermo tutto questo tempo, tra l’altro mi sono fatto male in allenamento a Milano proprio il giorno prima di venire a Sanremo. Mi sono operato a Torino a metà marzo e ho iniziato subito la fisioterapia per riprendere a correre. Mi farò trovare pronto per l’inizio del ritiro. Ringrazio la società che ha creduto in me, nonostante tutto, cercherò di non deludere il presidente Masu, il direttore Panuccio e il mister Giannini. Ho seguito il campionato della Sanremese, sono stato al Comunale nella regular season con il Città di Varese e il Bra. Sanremo è una grande piazza, Gabriele (Aita ndr) con cui ho giocato a Messina, me ne ha parlato molto bene. Le mie caratteristiche? Sono un esterno di fascia che gioca prevalentemente a sinistra, sia come quarto in una difesa a 4, sia come quinto in un centrocampo a 5, che fa della corsa e della dinamicità le sue armi migliori. Darò il massimo per ripagare la fiducia della dirigenza e per conquistare i tifosi”.