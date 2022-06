Automobilismo: weekend con l’amaro in bocca nel terzo round della 'Sprint Series' per Kevin e Vinicio Liguori

Si è svolto nell’ultimo fine settimana il terzo appuntamento del campionato Sprint Series, monomarca Renault Twingo Cup, nel qualche i piloti sanremesi Vinicio e Kevin Liguori hanno avuto momenti di gioia, ma anche molto cupi.

Il weekend è iniziato con la notizia della presenza, in questo round come Wild Card, del 18enne Sloveno Nik Stefancìc, Campione Europeo FIA TwingoCup 2021. Una grande motivazione per Kevin Liguori e prestigio portato nella competizione. Dopo i due turni di prove libere, per conoscere a fondo il circuito e preparare la vettura, i sanremesi si sono preparati per le qualifiche.

Le alte temperature dell’asfalto, alle 16 del pomeriggio, tendevano a portare subito in crisi gli pneumatici da corsa, delle piccole e cattive Twingo, lasciando così a disposizione, uno, due giri di temperatura perfetta del copertone, in cui, quindi, poter registrare la propria migliore prestazione. Il giovane campione Sloveno, inizia il suo giro di qualifica nella stessa tornata del sanremese Kevin, che ferma il cronometro su uno strabiliante 1.29.124, staccando di ben 2 decimi Stefancic e portandosi in pole position.

Un ottima qualifica anche quella di Vinicio Liguori, finalmente a suo agio con la vettura, dopo un po’ di problemi negli appuntamenti passati. Terzo di categoria Over e settimo assoluto.

Gara 1 scatta con una partenza di Liguori Kevin non fulminea, causata dall’innesto difficoltoso della terza marcia: da curva 1 esce in seconda posizione staccato di un paio di metri dallo Sloveno. Alla fine del primo giro Kevin ha ricucito perfettamente il gap e si prepara a gestire la gara per poi attaccarlo. Poco dopo inizia a perdere terreno dallo sloveno, innalzando esponenzialmente i tempi sul giro e viene passato dal secondo perdendo ancora, a causa della foratura del copertone anteriore sinistro, fino al ritiro.

Fantastica gara invece per Vinicio Liguori che, da settimo si è fatto strada grazie ad una incredibile partenza, portandosi in terza posizione assoluta e seconda di categoria, fino sotto alla bandiera a scacchi. Primo podio, stagionale per lui.

Gara 2 vede scattare Kevin dall’ultima posizione e Vinicio in quarta, causa l’inversione dei primi sei. Una grandissima partenza del giovane sanremese, agguerrito in fase di rimonta, lo porta in settima posizione alla fine del primo giro, mentre Vinicio lotta per la quinta. Durante il terzo giro, Kevin sorpassa Vinicio portandosi in quarta piazza, ma Vinicio viene purtroppo speronato, concludendo la sua gara con la vettura nella ghiaia a bordo tracciato, proprio mentre stava conducendo una fantastica gara in seconda posizione di categoria Over.

Kevin si fa ancora strada e, al sesto giro di 12, si trova alle spalle del campione sloveno, in seconda posizione. Aver spinto così tanto per tornare nelle prime posizioni ha stressato molto la vettura e gli pneumatici, rendendo difficilissima la lotta per la prima posizione. Alla fine Kevin si accontenta della seconda. Pochi punti collezionati nel weekend dal 25enne sanremese, ma il suo distacco in campionato dal secondo si fa sempre più importante.

Ottimo weekend anche per Danilo Laura alla guida delle Legends Cars, protagonista di una decima e sesta posizione, di categoria, in gara 1 e gara 2.