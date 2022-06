Imperia: grande pubblico a 'Ineja 2022' questa sera nell'area gastronomica protagonista lo Zemin

Una buona e soddisfacente partecipazione di pubblico alla festa sta caratterizzando Ineja 2022, con i piatti di pesce della cucina locale sempre particolarmente apprezzati.

Importanti le collaborazioni quest’anno che si snodano su diverse iniziative: quella in alternanza scuola-lavoro con l’Istituto Tecnico Nautico ‘A. Doria’ di Imperia, i cui ragazzi ogni giorno aiutano l’area ristorazione. Venerdì, inoltre, in occasione della processione, aiuteranno a portare la statua del Santo con partenza da Piazza San Giovanni alle 17.30. Al termine, in Banchina Aicardi, assisteranno gli imbarchi del pubblico sul Bavaria (barca del’Istituto Nautico) dove saranno effettuate piccole escursioni con gruppi di 6/8 persone.

Altra storica collaborazione è quella con l’Imperia Rugby, uno dei molteplici progetti del Comitato San Giovanni che da sempre punta al sostegno reciproco del mondo delle associazioni. Anche quest'anno il Comitato San Giovanni ha dato vita alla classica tenda della beneficenza. Questa volta a beneficiare della raccolta sarà l'AIDO Associazione Italiana Donatori Organi, i quali riceveranno in dono un defibrillatore da devolvere poi a una scuola o un ente pubblico ancora da concordare della città di Imperia al fine di poter dare un ritorno diretto alla nostra comunità. Per questo motivo il responsabile della pesca Anna Maria Belfiore ed il presidente del Comitato Marco Podestà vogliono ringraziare personalmente tutti coloro che con le loro donazioni hanno contribuito alla realizzazione della Pesca e allo stesso tempo hanno contribuito all' acquisto del defibrillatore.

“Grazie di cuore – dicono gli organizzatori - a tutti coloro che ogni giorno venendo alla pesca portano il loro contributo pur sapendo che si dovranno accontentare di un piccolo oggettino e grazie alle collaboratrici e collaboratori Enrica, Gianfranco, Cinzia, Marisa, Manuela e Teresa che non solo durante i 10 giorni della festa ma durante tutto l’anno contribuiscono a selezionare, impacchettare e numerare tutti gli oggetti raccolti”.

Oggi alle 17 nuova apertura degli stand di MercantIneja e, dalle 18 alle 23 in via del Cantiere, muro di arrampicata gestito da istruttori C.A.I. (Club Alpino Italiano), in occasione dei 100 anni della sede di Imperia. A partire dalle 19.30 apriranno gli stand gastronomici della “Cucina del Comitato”: il piatto del giorno è lo Zemin di pesce (porzioni limitate). Nell’area spettacoli dalle 19 avrà inizio l’esibizione l’esibizione di fitness e danza moderna, a cura delle scuole “Fitness Blu Gym”, Sporting Dance” e “Neo Classic Dance Academy”, performance di tetro danza “Alice e i mondi alla rovescia” a cura di Corpi in Movimento. Dalle 21.30 in consolle Enzo Testini aka dj Tex che animerà e vi farà scatenare per tutta la serata.